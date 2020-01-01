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Валенсия - Осасуна 2:0 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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"Летучие мыши" без проблем обыграли соперника в домашнем поединке.

Валенсия - Осасуна: видео голов и обзор матча
Валенсия - Осасуна: видео голов и обзор матча
Getty Images

Валенсия обыграла Осасуну в поединке 30 тура чемпионата Испании. Голы на счету Гонсалу Гедеша и Родриго.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Валенсия - Осасуна:

Валенсия - Осасуна 2:0

Голы: Гедеш, 12, Родриго, 35

Валенсия: Силлессен, Габриэл Паулиста, Гильямон, Флоренци, Коста, Солер, Кондогбиа (Васс, 58), Гедеш (Черышев, 67), Парехо, Родриго (Эскердо, 89), Макси Гомес (Ферран Торрес, 67)

Осасуна: Рубен Мартинес, Навас (Роберто Торрес, 46), Эступиньян, Унаи Гарсия, Видаль, Брашанац (Мерида, 69), Ойер Санхурхо, Иньиго Перес (Рубен Гарсия, 46), Давид Гарсия, Кардона (Гальего, 46), Адриан (Арнаис, 78)

Предупреждения: Гедеш, Эступиньян, Рубен Гарсия. 

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Теги: футбол, чемпионат Испании, Ла Лига, видео голов, обзор матча, Валенсия, Осасуна
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