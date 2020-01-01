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Рамос вышел на первое место в списке бомбардиров Ла Лиги среди защитников

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Испанец обошел Рональда Кумана.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос реализовал пенальти в матче 30 тура чемпионата Испании против Реал Сосьедада (2:1).

Этот гол стал для футболиста 68-м в розыгрышах Ла Лиги. Таким образом, он вышел на первое место в истории Примеры по количеству голов среди защитников, обойдя по этому показателю Рональда Кумана.

Вашему вниманию топ-5 лучших бомбардиров Ла Лиги среди защитников:

  1. Серхио Рамос (Реал) - 68 (12 с пенальти)
  2. Рональд Куман (Барселона) - 67 (46 с пенальти)
  3. Фернандо Йерро (Реал) - 51 (19 с пенальти)
  4. Роберто Карлос (Реал) - 46 (2 с пенальти)
  5. Хосе Пирри (Реал) - 45 (16 с пенальти)

Отметим, что Йерро на самом деле забил 105 голов, но он долгое время играл на позиции центрального полузащитника.

Смотрите также видео голов и обзор матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид.

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Теги: футбол, Серхио Рамос, чемпионат Испании, Ла Лига, Реал
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