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Реал Сосьедад - Реал Мадрид 1:2 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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"Сливочные" добыли важную победу на выезде.

Реал Сосьедад - Реал Мадрид: видео голов и обзор матча
Реал Сосьедад - Реал Мадрид: видео голов и обзор матча
Getty Images

Мадридский Реал одержал победу над Реал Сосьедадом в матче 30 тура чемпионата Испании.

Голы на счету Серхио Рамоса и Карима Бензема. Микель Мерино в конце второго тайма помог своей команде отыграть один мяч.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид:

Реал Сосьедад - Реал 1:2
Голы: Мерино, 83 - Рамос, 50 (с пенальти), Бензема, 70

Реал Сосьедад: Ремиро - Горосабель (Элустондо, 60), Льоренте, Ле Норман, Монреаль - Субельдия (Субименди, 80), Мерино - Порту, Эдегор (Лопес, 80), Оярсабаль (Янузай, 60) - Исак (Виллиан Жозе, 80)

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос (Милитан, 60), Марсело (Менди, 89) - Вальверде (Модрич, 89), Каземиро, Кроос - Родригес (М. Диас, 79), Бензема (Асенсио, 80), Винисиус

Предупреждения: Субельдия, Горосабель, Льоренте, Мерино - Каземиро, Модрич

Отметим, что эта победа позволила “сливочным“ выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Теги: футбол, Реал Мадрид, Реал Сосьедад, видео голов, обзор матча
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