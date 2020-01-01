Реал Сосьедад - Реал Мадрид 1:2 видео голов и обзор матча Ла Лиги

"Сливочные" добыли важную победу на выезде.

Реал Сосьедад - Реал Мадрид: видео голов и обзор матча Getty Images

Мадридский Реал одержал победу над Реал Сосьедадом в матче 30 тура чемпионата Испании.

Голы на счету Серхио Рамоса и Карима Бензема. Микель Мерино в конце второго тайма помог своей команде отыграть один мяч.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид:

Реал Сосьедад - Реал 1:2

Голы: Мерино, 83 - Рамос, 50 (с пенальти), Бензема, 70

Реал Сосьедад: Ремиро - Горосабель (Элустондо, 60), Льоренте, Ле Норман, Монреаль - Субельдия (Субименди, 80), Мерино - Порту, Эдегор (Лопес, 80), Оярсабаль (Янузай, 60) - Исак (Виллиан Жозе, 80)

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос (Милитан, 60), Марсело (Менди, 89) - Вальверде (Модрич, 89), Каземиро, Кроос - Родригес (М. Диас, 79), Бензема (Асенсио, 80), Винисиус

Предупреждения: Субельдия, Горосабель, Льоренте, Мерино - Каземиро, Модрич

Отметим, что эта победа позволила “сливочным“ выйти на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.