Реал одержал победу над Сосьедадом и вышел на первое место в Ла Лиге

"Сливочные" воспользовались осечкой конкурента.

Реал обыграл Реал Сосьедад в рамках 30 тура чемпионат Испании.

Голами в составе мадридцев отметились Серхио Рамос и Карим Бензема. В конце второго тайма хозяева усилиями Микеля Мерино отыграли один мяч.

Реал Сосьедад - Реал 1:2

Голы: Мерино, 83 - Рамос, 50 (с пенальти), Бензема, 70

Реал Сосьедад: Ремиро - Горосабель (Элустондо, 60), Льоренте, Ле Норман, Монреаль - Субельдия (Субименди, 80), Мерино - Порту, Эдегор (Лопес, 80), Оярсабаль (Янузай, 60) - Исак (Виллиан Жозе, 80)

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос (Милитан, 60), Марсело (Менди, 89) - Вальверде (Модрич, 89), Каземиро, Кроос - Родригес (М. Диас, 79), Бензема (Асенсио, 80), Винисиус

Предупреждения: Субельдия, Горосабель, Льоренте, Мерино - Каземиро, Модрич

Таким образом, Реал возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Барселона ранее потеряла очки в матче с Севильей.