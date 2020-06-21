Барселона хочет провести домашний матч против Атлетико со зрителями

Каталонцы планируют заполнить стадион на треть.

Матч 33 тура Ла Лиги между Барселоной и Атлетико, который запланирован на 1 июля, может пройти со зрителями. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что руководство каталонского клуба хочет добиться от местных властей разрешения на посещение Камп Ноу болельщиками.

При этом Барселона хочет заполнить лишь треть стадиона, чтобы между болельщиками была достаточная дистанция.

Напомним, что матчи чемпионата Испании проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса. В отдельных регионах страны фанатам уже разрешили посещать стадионы.

Напомним, во время матча Мальорка - Барселона на поле выбежал фанат в футболке Месси.