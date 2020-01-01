Симеоне - о победе над Вальядолидом: Мы достигли отличного результата

Наставник "матрисников" отметил, что его подопечным необходимо улучшить свою игру.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал победу над Вальядолидом (1:0) в рамках 29 тура чемпионата Испании.

“Всегда важно брать что-то из игры и даже лучше, когда вы выигрываете. Есть моменты, которые нужно было улучшить, но у нас было три месяца без обычной подготовки, а потом начались поединки каждые три дня.

Необходимо приспосабливаться, учитывая обстоятельства. Эта победа является очень важной.

У нас были шансы в первом тайме и мы не могли забить, тогда во втором тайме было тяжело против очень организованной обороны соперника. Мы могли выиграть или проиграть, но мы достигли отличного результата“, - приводит слова Симеоне Goal.

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