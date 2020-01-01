Сельта уничтожила Алавес

Команда добыла самую крупную победу за более 60 лет.

Аутсайдер Ла Лиги Сельта разгромила Алавес в рамках 30 тура чемпионата страны. “Кельты“ забили шесть безответных голов в ворота соперника.

Сельта - Алавес 6:0

Голы: Мурильо, 14, Аспас, 20 (с пенальти), Рафинья, 40, 41, Нолито, 78 (с пенальти), Мина, 86.

Сельта: Бланко - Кевин Васкес, Мурильо, (Айду, 72) Араухо, Оласа - Бельтран (Мина, 64), Йокушлу (Брадарич, 46), Рафинья (Нолито, 46) - Аспас (Браис Мендес, 65), Смолов, Д. Суарес.

Алавес: Роберто - Агиррегарибия, Лагуардия (Эли, 46), Магаллан, Хави Лопес - Саинс (Химо Наварро, 46), Фейса, Понс, Мендес (Риоха, 83) - Лукас (Паулиньо, 46), Хоселу (Берк, 59)..

Предупреждения: Йокушлу - Лукас.

Удаление: Агиррегарибия, 27.

Отметим, что эта победа самая крупная победа Сельты с 1954 года. 66 лет назад команда обыграла Атлетико со счетом 8:1.