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Бетис отправил в отставку главного тренера команды

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Руби покидает пост наставника испанского Бетиса.
Руби
Руби
Getty Images

Главный тренер Бетиса Хоан Франсеск Феррер, более известный как Руби, был отправлен в отставку со своего поста.

Как сообщает официальный сайт клуба, руководство недовольно нынешним выступлением команды, и поэтому решило расстаться со специалистом. Последней каплей стало поражение Бетиса от Атлетика (0:1) в субботу, 20 июня.

Отмечается, что до конца сезона руководить командой будет Алексис Трухильо, который ранее занимал должность спортивного директора клуба.

Стоит сказать, что Бетис занимает сейчас 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 34 балла по итогам 30-ти матчей.

Ранее сообщалось, что Хоффенхайм отправил в отставку главного тренера.

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Теги: Бетис, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании, отставка
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