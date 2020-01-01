Бетис отправил в отставку главного тренера команды

Руби покидает пост наставника испанского Бетиса.

Главный тренер Бетиса Хоан Франсеск Феррер, более известный как Руби, был отправлен в отставку со своего поста.

Как сообщает официальный сайт клуба, руководство недовольно нынешним выступлением команды, и поэтому решило расстаться со специалистом. Последней каплей стало поражение Бетиса от Атлетика (0:1) в субботу, 20 июня.

Отмечается, что до конца сезона руководить командой будет Алексис Трухильо, который ранее занимал должность спортивного директора клуба.

Стоит сказать, что Бетис занимает сейчас 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 34 балла по итогам 30-ти матчей.

Ранее сообщалось, что Хоффенхайм отправил в отставку главного тренера.