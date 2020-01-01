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Атлетико - Вальядолид 1:0 видео гола и обзор матча Ла Лиги

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Атлетико с минимальным счетом переиграл Вальядолид.

Атлетико - Вальядолид: обзор матча
Атлетико - Вальядолид: обзор матча
Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Испании Атлетико на своем поле переиграл Вальядолид со счетом 1:0.

Единственным голом в этом поединке отличился полузащитник “матрасников“ Витоло, который появился на поле на 73-й минуте встречи.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Атлетико - Вальядолид:

Атлетико - Вальядолид 1:0
Гол: Витоло, 81

Атлетико: Облак, Триппьер, Эрмосо, Санчес, Хименес, Томас, Лемар (Коке, 57), Льоренте (Витоло, 73), Эррера (Карраско, 57), Фелиш (Корреа, 64), Мората (Диего Коста, 64).

Вальядолид: Каро, Санчес (Унал, 83), Антоньито, Оливас, Рауль Гарсия, Фернандес (Перес, 75), Мичел, Эрвиас, Сан-Эметерио (Алькарас, 46), Вальдо Рубио (Плано, 73), Гвардиола (де ла Фуэнте, 46).

Предупреждения: Томас, Эрмосо, Вальдо Рубио, Карраско, Диего Коста, Мичел.

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Теги: Атлетико, Вальядолид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, видео голов, обзор матча, футбол, чемпионат Испании
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