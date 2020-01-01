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Леванте обыграл Эспаньол на выезде

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Эспаньол все ближе к вылету из высшего дивизиона чемпионата Испании.
Леванте переиграл Эспаньол
Леванте переиграл Эспаньол
Getty Images

В матче 30-го тура чемпионата Испании Эспаньол, который ведет борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе страны, принимал Леванте.

Гости открыли счет уже на 14-й минуте встречи, но "попугаи" сумели отыграться спустя 14 минут. Во втором тайме Эспаньол уже не смог ничего противопоставить еще двум голам в свои ворота, один из которых был автоголом.

В итоге, встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу Леванте, и теперь Эспаньол стал еще ближе к вылету из Ла Лиги.

Эспаньол - Леванте 1:3
Голы: Д. Лопес, 28 - Майораль, 14, Бардхи, 67, Педроса, 87 (в свои ворота)

Эспаньол: Д. Лопес - Х. Лопес (Пипа, 83), Д. Лопес, Кабрера, Дидак (Педроса, 76) - Мелендо (Варгас, 83), Санчес (Феррейра, 76), Рока, Эмбарба - Ву Лей (Дардер, 68), Кальери.

Леванте: Фернандес - Мирамон, Поштиго, Везу, Клерк - Кампанья (Гонсалес, 85), Вукчевич (Радоя, 72), Мелеро (Эрнани, 63), Бардхи - Майораль (Моралес, 62), Рохер (Мартинес, 85).

Предупреждения: Кабрера, Дидак.

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Теги: Эспаньол, Леванте, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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