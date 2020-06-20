Сетьен назвал причины потери очков в матче с Севильей

Барселона не смогла поразить ворота соперника.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал ничью с Севильей (0:0) в рамках чемпионата Испании.

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“Мы действовали несогласованно, много теряли мяч. Мы не знали, как создать опасность у ворот Севильи, ведь было очень трудно проникнуть в штрафную с таким количеством игроков на этом участке поля.

Мы прекрасно понимали, что будет сложно выиграть все матчи, и этот был сложным, и одно очко - это еще меньшее зло.

Сейчас я не буду говорить, что у нас остались те же шансы, но Реал еще не выиграл у Сосьедада в гостях, и это будет нелегко.

Время для пессимизма еще придет, а пока я продолжаю говорить, что мы делаем правильные вещи. Сегодня у нас горькие чувства, ведь мы не смогли победить, но завтра мы увидим это в ином свете“, - заявил Сетьен в интервью Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Севилья - Барселона.