Севилья - Барселона 0:0 обзор матча Ла Лиги

Команды показали равную игру.

Севилья - Барселона: обзор матча Getty Images

В рамках 30-го тура Ла Лиги Севилья на домашнем стадионе Рамон Санчес Писхуан принимала Барселону.

Команды не смогли отличиться забитыми голами, завершив игру в нулевую ничью. Барселона после этой матча идет на первом месте, имея в активе 65 очков. Что касается Севильи, то она расположилась на третьей позиции с 52 пунктами.

Вашему вниманию обзор матча Севилья - Барселона:

Севилья - Барселона 0:0

Севилья: Вацлик - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон - Хордан (Гудель, 69), Фернандо, Торрес (Банега, 46) - Окампос (Васкес, 84), Л.де Йонг (Эн-Несири, 68), Эль Хаддади (Сусо, 59)

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Видаль (Гризманн, 79), Бускетс, Ракитич (Пуч, 88) - Месси, Суарес, Брайтвейт (Артур, 63)

Предупреждения: Регилон, Фернандо, Банега - Пике, Бускетс