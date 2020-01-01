Севилья - Барселона 0:0 обзор матча Ла Лиги
В рамках 30-го тура Ла Лиги Севилья на домашнем стадионе Рамон Санчес Писхуан принимала Барселону.
Команды не смогли отличиться забитыми голами, завершив игру в нулевую ничью. Барселона после этой матча идет на первом месте, имея в активе 65 очков. Что касается Севильи, то она расположилась на третьей позиции с 52 пунктами.
Вашему вниманию обзор матча Севилья - Барселона:
Севилья - Барселона 0:0
Севилья: Вацлик - Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон - Хордан (Гудель, 69), Фернандо, Торрес (Банега, 46) - Окампос (Васкес, 84), Л.де Йонг (Эн-Несири, 68), Эль Хаддади (Сусо, 59)
Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Видаль (Гризманн, 79), Бускетс, Ракитич (Пуч, 88) - Месси, Суарес, Брайтвейт (Артур, 63)
Предупреждения: Регилон, Фернандо, Банега - Пике, Бускетс
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