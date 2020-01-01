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Барселона потеряла очки в матче с Севильей

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"Сине-гранатовые" рискуют опуститься на вторую позицию.
Команды сыграли вничью
Команды сыграли вничью
Getty Images

В рамках 30-го тура чемпионата Испании Севилья на домашнем стадионе Рамон Санчес Писхуан принимала Барселону.

Команды не сумели выявить сильнейшего, закончив игру в нулевую ничью. Футболистам так и не удалось создать опасные моменты у ворот своего соперника.

Барселона после этой ничьи идет на первом месте, имея в активе 65 очков. Что касается Севильи, то она идет на третьем месте с 52 очками.

Каталонский клуб может опуститься на второе место, если мадридский Реал на выходных сумеет обыграть Реал Сосьедад. У команд станет равное количество очков, однако “сливочные“ займут первое место из-за личных встреч с “сине-гранатовыми“.

Севилья - Барселона 0:0

Севилья: Вацлик - Навас, Кунде, Диего Карлос,  Регилон - Хордан (Гудель, 69), Фернандо, Торрес (Банега, 46) - Окампос (Васкес, 84), Л.де Йонг (Эн-Несири, 68), Эль Хаддади (Сусо, 59)

Барселона: тер Штеген - Семеду, Пике, Лангле, Альба - Видаль (Гризманн, 79), Бускетс, Ракитич (Пуч, 88) - Месси, Суарес, Брайтвейт (Артур, 63)

Предупреждения: Регилон, Фернандо, Банега - Пике, Бускетс

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Теги: Севилья, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбоии
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