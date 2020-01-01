Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Атлетико отказался продавать свою звезду за 150 млн евро

Комментариев: 0
Английский клуб делал серьезное предложение.
Жоау Фелиш
Жоау Фелиш
Getty Images

Футболист Атлетико Жоау Фелиш мог покинуть мадридский клуб до начала пандемии коронавируса, об этом сообщает Goal.com.

Читай также: Симеоне: Каждый матч для Атлетико превращается в финал

По информации источника, неназванный английский клуб делал предложение руководству “матрасников“ по приобретению португальца. Команда из АПЛ готова была заплатить за 20-летнего игрока 150 миллионов евро.

Напомним, что португальский вингер перешел в Атлетико из Бенфики летом 2019 года за 126 миллионов евро.

В текущем сезоне Фелиш провел 21 матч за мадридский клуб в Ла Лиге, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что нападающий Атлетико может перебраться в Интер.

Поделись:
Теги: Жоау Фелиш, Атлетико Мадрид, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь