Атлетико отказался продавать свою звезду за 150 млн евро
Английский клуб делал серьезное предложение.
Футболист Атлетико Жоау Фелиш мог покинуть мадридский клуб до начала пандемии коронавируса, об этом сообщает Goal.com.
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По информации источника, неназванный английский клуб делал предложение руководству “матрасников“ по приобретению португальца. Команда из АПЛ готова была заплатить за 20-летнего игрока 150 миллионов евро.
Напомним, что португальский вингер перешел в Атлетико из Бенфики летом 2019 года за 126 миллионов евро.
В текущем сезоне Фелиш провел 21 матч за мадридский клуб в Ла Лиге, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что нападающий Атлетико может перебраться в Интер.
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