Асенсио: За моим возвращением лежат много месяцев тяжелой работы
Испанец вернулся на поле после тяжелой травмы.
Вингер Реала Марко Асенсио прокомментировал свое возвращение на поле спустя почти год после того, как он порвал крестообразные связки. Футболист отметился голом в поединке против Валенсии.
“Я очень хотел вернуться на поле. За этим возвращением лежат много месяцев тяжелой работы. Я счастлив играть снова, рад, что забил, и мы победили.
Главное, что команда выиграла, а я готов к финальному отрезку сезона“, - цитирует игрока Marca со ссылкой на Movistar.
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