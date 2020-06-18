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Асенсио: За моим возвращением лежат много месяцев тяжелой работы

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Испанец вернулся на поле после тяжелой травмы.
Марко Асенсио
Марко Асенсио
Getty Images

Вингер Реала Марко Асенсио прокомментировал свое возвращение на поле спустя почти год после того, как он порвал крестообразные связки. Футболист отметился голом в поединке против Валенсии.

“Я очень хотел вернуться на поле. За этим возвращением лежат много месяцев тяжелой работы. Я счастлив играть снова, рад, что забил, и мы победили.

Главное, что команда выиграла, а я готов к финальному отрезку сезона“, - цитирует игрока Marca со ссылкой на Movistar.

Смотрите также видео голов и обзор матча Реал - Валенсия.

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Теги: футбол, Реал, Марко Асенсио, чемпионат Испании, Ла Лига
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