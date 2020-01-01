Реал Мадрид - Валенсия 3:0 видео голов и обзор матча Ли Лиги
"Сливочные" без проблем справились с соперником.
Реал одержал крупную победу над Валенсией в рамках 29 тура чемпионата Испании. Дубль на счету нападающего Карима Бензема.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Валенсия:
Реал - Валенсия 3:0
Голы: Бензема, 61, 86, Асенсио, 74
Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Вальверде (Асенсио, 74), Каземиро, Кроос - Модрич - Бензема, Азар (Винисиус, 82)
Валенсия: Силлессен - Васс, Гильямон, Мангала, Гайя - Торрес (Гедеш, 59), Парехо (Коклен, 69), Кондогбия, Солер (Черышев, 69) - Родриго Морено (Ли Кан Ин, 76), Гомес (Гамейро, 60)
Предупреждения: Гайя, Гильямон
Удаление: Ли Кан Ин, 89 (грубая игра)
Полная версия правил