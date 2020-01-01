Реал крупно обыграл Валенсию
Реал обыграл Валенсию в рамках 29 тура чемпионата Испании. В первом тайме гости усилиями Морено открыли счет в матче, но система VAR зафиксировала офсайд у футболиста.
После этого “сливочные“ забили три безответных гола в ворота соперника.
Реал - Валенсия 3:0
Голы: Бензема, 61, 86, Асенсио, 74
Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Вальверде (Асенсио, 74), Каземиро, Кроос - Модрич - Бензема, Азар (Винисиус, 82)
Валенсия: Силлессен - Васс, Гильямон, Мангала, Гайя - Торрес (Гедеш, 59), Парехо (Коклен, 69), Кондогбия, Солер (Черышев, 69) - Родриго Морено (Ли Кан Ин, 76), Гомес (Гамейро, 60)
Предупреждения: Гайя, Гильямон
Удаление: Ли Кан Ин, 89 (грубая игра)
На данный момент Реал занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 62 пункта. Валенсия, в свою очередь, с 43 очками расположилась на восьмом месте.
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