Реал крупно обыграл Валенсию

"Сливочные" добыли очередные три пункта.

Реал обыграл Валенсию в рамках 29 тура чемпионата Испании. В первом тайме гости усилиями Морено открыли счет в матче, но система VAR зафиксировала офсайд у футболиста.

После этого “сливочные“ забили три безответных гола в ворота соперника.

Реал - Валенсия 3:0

Голы: Бензема, 61, 86, Асенсио, 74

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Вальверде (Асенсио, 74), Каземиро, Кроос - Модрич - Бензема, Азар (Винисиус, 82)

Валенсия: Силлессен - Васс, Гильямон, Мангала, Гайя - Торрес (Гедеш, 59), Парехо (Коклен, 69), Кондогбия, Солер (Черышев, 69) - Родриго Морено (Ли Кан Ин, 76), Гомес (Гамейро, 60)

Предупреждения: Гайя, Гильямон

Удаление: Ли Кан Ин, 89 (грубая игра)

На данный момент Реал занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 62 пункта. Валенсия, в свою очередь, с 43 очками расположилась на восьмом месте.