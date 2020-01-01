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Реал крупно обыграл Валенсию

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"Сливочные" добыли очередные три пункта.
Реал сильнее Валенсии
Реал сильнее Валенсии
Getty Images

Реал обыграл Валенсию в рамках 29 тура чемпионата Испании. В первом тайме гости усилиями Морено открыли счет в матче, но система VAR зафиксировала офсайд у футболиста.

После этого “сливочные“ забили три безответных гола в ворота соперника.

Реал - Валенсия 3:0
Голы: Бензема, 61, 86, Асенсио, 74

Реал: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди - Вальверде (Асенсио, 74), Каземиро, Кроос - Модрич - Бензема, Азар (Винисиус, 82)

Валенсия: Силлессен - Васс, Гильямон, Мангала, Гайя - Торрес (Гедеш, 59), Парехо (Коклен, 69), Кондогбия, Солер (Черышев, 69) - Родриго Морено (Ли Кан Ин, 76), Гомес (Гамейро, 60)

Предупреждения: Гайя, Гильямон

Удаление: Ли Кан Ин, 89 (грубая игра)

На данный момент Реал занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 62 пункта. Валенсия, в свою очередь, с 43 очками расположилась на восьмом месте.

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Теги: футбол, Реал, Валенсия, чемпионат Испании, Ла Лига
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