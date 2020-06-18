Иско выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Хавбек пропустит ближайший поединок Ла Лиги против Валенсии.
Полузащитник мадридского Реала Иско рискует пропустить ближайшие игры своей команды.
Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, 28-летний испанец прошел медобследование, в ходе которого у него диагностировали повреждение подколенного сухожилия правой ноги.
На данный момент точные сроки восстановления футболиста неизвестны, но, вероятнее всего, он пропустит поединок против Валенсии в Ла Лиге, который запланирован на 19 июня.
Отметим, что в нынешнем сезоне Иско отыграл 23 матча за "сливочных", в которых забил три гола.
Ранее сообщалось, что стали известны детали травмы игрока Динамо Сергея Сидорчука.
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