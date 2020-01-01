Эйбар - Атлетик 2:2 видео голов и обзор матча Ла Лиги

Атлетик под занавес поединка сумел вырвать ничью.

Эйбар - Атлетик: видео голов Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Испании Эйбар на своем поле сыграл вничью с Атлетиком из Бильбао.

Гости открыли счет на 8-й минуте встречи - Рауль Гарсия успешно реализовал пенальти. Правда, через 11 минут хлзяева восстановили паритет благодаря удару Кике.

Во втором тайме Эйбар вышел вперед за счет 11-метрового, однако Атлетик быстро ответил успешным взятием ворот Дмитровича, вырвав ничейный результат.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Эйбар - Атлетик:

Эйбар - Атлетик 2:2

Голы: Кике, 19, Орельяна, 78 (с пенальти) - Рауль Гарсия, 8 (с пенальти), Вильялибре, 81.

Эйбар: Дмитрович - Корреа, Оливейра, Арбилья, Коте - Педро Леон, (Де Блазис, 82), Эскаланте (Диоп, 86), Эспозито, Орельяна (Кристофоро. 90+2) - Энрич (Шарлес, 85), Кике (Кике Гонсалес, 90+2).

Атлетик: Симон - Сапа, Йерай, Иньиго Мартинес, Юри - Дани Гарсия, Весга - Ларрасабаль (Лекуэ, 66), Муниаин (Вильялибре, 78), Кордоба (Вильямс, 46) - Рауль Гарсия (Гомес Ибаи, 78).

Предупреждения: Эскаланте, Леон, Корреа - Гарсия, Весга.