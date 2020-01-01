Реал - Валенсия: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании

Реал примет Валенсию в рамках 29 тура Ла Лиги. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В четверг, 18 июня, Реал сыграет с Валенсией в рамках 29 тура чемпионата Испании. Поединок состоится на стадионе Альфредо ди Стефано в Мадриде и пройдет без зрителей.

Что касается предстоящего поединка, то, по мнению букмекеров, явным фаворитом этого противостояния являются хозяева поля.

Так, в компании William Hill на победу “сливочных“ установили коэффициент 1.33, в то время как триумф гостей оценили в 9.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 5.25.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие коэффициенты: победа Реала - 1.33, победа Валенсии - 8.00, ничья - 5.50.

Отметим, что матч Реал - Валенсия состоится 18 июня в 23:00 по киевскому времени.