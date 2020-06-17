Зидан: У нас с Бэйлом нормальные отношения
Французский специалист опроверг слухи о конфликте с игроком.
Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан высказался о своих отношениях с нападающим команды Гаретом Бэйлом.
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“У нас с Бэйлом нормальные отношения, как и всегда. Он рад, что снова играет. Гарет испытывал некий дискомфорт в спине, возможно, он не готов на 100%.
Мы все хорошо тренируемся и думаем о следующем матче. Мы все на этом сосредоточены“, - цитирует Зидана Mundo Deportivo.
В этом сезоне Бэйл провел 19 матчей в футболке “сливочных“, где отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
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