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Зидан: У нас с Бэйлом нормальные отношения

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Французский специалист опроверг слухи о конфликте с игроком.
Зинедин Зидан и Гарет Бэйл
Зинедин Зидан и Гарет Бэйл
Getty Images

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан высказался о своих отношениях с нападающим команды Гаретом Бэйлом.

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“У нас с Бэйлом нормальные отношения, как и всегда. Он рад, что снова играет. Гарет испытывал некий дискомфорт в спине, возможно, он не готов на 100%.

Мы все хорошо тренируемся и думаем о следующем матче. Мы все на этом сосредоточены“, - цитирует Зидана Mundo Deportivo.

В этом сезоне Бэйл провел 19 матчей в футболке “сливочных“, где отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

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Теги: футбол, Зинедин Зидан, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига, Гарет Бэйл
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