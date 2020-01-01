Лунин принес ничью Овьедо в матче с Депортиво

Украинец отбил пенальти.

В рамках 33-го тура Сегунды Реал Овьедо сыграл вничью с Депортиво (2:2).

Хозяева в первом тайме сумели дважды поразить ворота соперника. Гости отыграли один мяч в компенсированное время к первому тайму, а во втором - сравняли счет.

Отметим, что вратарь Овьедо Андрей Лунин сумел отбить пенальти на 37-й минуте матча. На счету украинца два сейва, ему удалось отдать 19 длинных передач (10 успешных) и всего сделал 13 точных пасов. За матч Лунин получил оценку 6.8.

Овьедо - Депортиво 2:2

Голы: Ортуньо, 26, Барсенас, 45 - Мерино, 42+2, Ноласкоайн, 59

Овьедо: Лунин, Эрнандес Аларкон, Мосса, Аррибас, Санчес (Суарес, 72), Луисми, Барсенас (Бальде, 64), Техера (Обенг, 90), Сангальи, Ортуньо (Родри Риос, 64), Лукас Аихадо.

Депортиво: Дани Хименес, Симон, Ба (Кеко, 46), Садик, Сальва Руис (Руис, 72), Чолак (Акече, 58), Бергантиньос, Мерино, Сибасаки (Агбо, 57), Ноласкоайн, Бовю (Мольехо, 46).