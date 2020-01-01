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Лунин отбил пенальти в матче против Депортиво

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Украинец не позволил сравнять счет.

Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

В рамках 33-го тура Сегунды Реал Овьедо дома встречается с Депортиво. Первый тайм завершился в пользу хозяев со счетом 2:1.

На 37-й минуте матча Депортиво получил право пробить пенальти. Андрей Лунин, который выступает за Овьедо на правах аренды, сумел отразить удар, угадав угол.

В текущем сезоне украинский вратарь провел 11 матчей за Овьедо, в которых пропустил 10 голов и 3 поединка сыграл на ноль.

Ранее Лунин заявил, что намерен бороться за место в составе мадридского Реала.

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Теги: Андрей Лунин, Реал Овьедо, футбол, Сегунда
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