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Барселона продлит контракт с Месси до 2023 года

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Соглашение будет заключено по схеме 1+1.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Барселона в скором времени согласует все детали нового контракта с лидером команды Лионелем Месси.

По информации Mundo Deportivo, аргентинец подпишет соглашение, рассчитанное до 2023 года, которое будет заключено по схеме 1+1.

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Действующий контракт 32-летнего капитана "сине-гранатовых" истекает летом 2021 года. Отмечается, что Месси будет решать свое будущее самостоятельно за год до истечения контракта. Дело в том, что в его соглашениях есть пунк, по которому до 10 июня он может заявить об уходе из команды.

Отметим, что Месси попал в академию Барселоны в 2000 году, а с 2003 года он выступает за первую команду.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси забил свой 699-й гол в карьере.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, контракт
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