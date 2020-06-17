Барселона продлит контракт с Месси до 2023 года

Соглашение будет заключено по схеме 1+1.

Барселона в скором времени согласует все детали нового контракта с лидером команды Лионелем Месси.

По информации Mundo Deportivo, аргентинец подпишет соглашение, рассчитанное до 2023 года, которое будет заключено по схеме 1+1.

Читай также: Во время матча Мальорка - Барселона на поле выбежал фанат в футболке Месси

Действующий контракт 32-летнего капитана "сине-гранатовых" истекает летом 2021 года. Отмечается, что Месси будет решать свое будущее самостоятельно за год до истечения контракта. Дело в том, что в его соглашениях есть пунк, по которому до 10 июня он может заявить об уходе из команды.

Отметим, что Месси попал в академию Барселоны в 2000 году, а с 2003 года он выступает за первую команду.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси забил свой 699-й гол в карьере.