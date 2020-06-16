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Месси забил 699-й гол в карьере

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Очередной гол аргентинца приблизил его в юбилейной отметке.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле обыграла Леганес со счетом 2:0.

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Один из голов в этом поединке забил форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси - на 69-й минуте встречи он реализовал пенальти. По информации Mundo Deportivo, этот гол стал для аргентинца 699-м в карьере.

Отмечается, что за каталонцев Месси отличился 629 раз, а еще 70 голов он забил в составе сборной Аргентина.

Также стоит сказать, что Лионель забил свой 56-й пенальти в Ла Лиге, что позволяет ему делить второе место по этому показателю с Уго Санчесом, уступая только Криштиану Роналду, у которого 61 реализованный 11-метровый удар.

Ранее сообщалось, что Барселона возобновит переговоры о контракте с Лионелем Месси.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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