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Барселона - Леганес 2:0 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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Каталонцы без особых проблем одержали победу на своем поле.

Барселона - Леганес: видео голов
Барселона - Леганес: видео голов
Getty Images

В матче 29-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле переиграла Леганес со счетом 2:0.

Первый гол в этом поединке был забит только на 42-й минуте встречи - Фати получил пас от Фирпо и прицельным ударом послал мяч в дальний угол. Второй гол был забит с пенальти - Месси во время сольного прохода его заработал, он же его и реализовал.

В 30-м туре Барселону ожидает встреча с одним из лидеров Ла Лиги - Севильей, а Леганес встретится с конкурентом за выживание - Мальоркой.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Леганес:

Барселона - Леганес 2:0
Голы: Фати, 42, Месси, 69 (с пенальти)

Барселона: тер Штеген - Роберто (Семеду, 54), Пике (Умтити, 73), Лангле, Фирпо - Ракитич, Бускетс (Видаль, 63), Артур (Пуч, 73) - Месси, Гризманн, Фати (Суарес, 54).

Леганес: Куэльяр - Бустинса, Тарин, Авазием, Силва (Родригеш, 71) - Ресио (Хиль, 85), Перес - Руйбаль, Меса (Ассале, 46), Эрасо (Амаду, 63) - Герреро (Каррильо, 71).

Предупреждения: Умтити, Пуч, Лангле, Фирпо, Ракитич - Бустинса, Перес, Авазием.

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Теги: Барселона, Леганес, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, видео голов, обзор матча, чемпионат Испании, футбол
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