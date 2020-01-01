Барселона - Леганес 2:0 видео голов и обзор матча Ла Лиги
В матче 29-го тура чемпионата Испании Барселона на своем поле переиграла Леганес со счетом 2:0.
Первый гол в этом поединке был забит только на 42-й минуте встречи - Фати получил пас от Фирпо и прицельным ударом послал мяч в дальний угол. Второй гол был забит с пенальти - Месси во время сольного прохода его заработал, он же его и реализовал.
В 30-м туре Барселону ожидает встреча с одним из лидеров Ла Лиги - Севильей, а Леганес встретится с конкурентом за выживание - Мальоркой.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона - Леганес:
Барселона - Леганес 2:0
Голы: Фати, 42, Месси, 69 (с пенальти)
Барселона: тер Штеген - Роберто (Семеду, 54), Пике (Умтити, 73), Лангле, Фирпо - Ракитич, Бускетс (Видаль, 63), Артур (Пуч, 73) - Месси, Гризманн, Фати (Суарес, 54).
Леганес: Куэльяр - Бустинса, Тарин, Авазием, Силва (Родригеш, 71) - Ресио (Хиль, 85), Перес - Руйбаль, Меса (Ассале, 46), Эрасо (Амаду, 63) - Герреро (Каррильо, 71).
Предупреждения: Умтити, Пуч, Лангле, Фирпо, Ракитич - Бустинса, Перес, Авазием.
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