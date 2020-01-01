Ла Лига: Эспаньол и Хетафе разошлись миром, Вильярреал обыграл Мальорку

В Испании продолжается 29 тур чемпионата страны.

Сегодня, 16 июня, состоялись еще два матча чемпионата Испании. В первом матче Хетафе и Эспаньол сыграли ничью, а во втором поединке Вальярреал добыл минимальную победу над Мальоркой.

Хетафе - Эспаньол - 0:0

Хетафе: Сория, Кукурелья, Суарес, Чема Родригес, Ньом (Этебо, 46), Максимович, Арамбарри, Кабако (Тимор, 82), Оливера (Анхель Родригес, 65), Мата, Молина (Кенеди, 65).

Эспаньол: Диего Лопес, Дидак Вила, Кабрера, Пипа, Давид Лопес, Эмбарба, Рока, У Лэй, Дардер (Санчес, 78), Эспиноса, Кальери (Феррейра, 79).

Предупреждения: Кальери (3), Оливера (12), Кукурелья (63), Чема Родригес (78).

Удаление: Эспиноса (16).

Вильярреал - Мальорка - 1:0

Гол: 1:0 - 16 Бакка.

Вильярреал: Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, Пау Торрес, Альберто Морено (Кинтилья, 70), Тригерос (Пенья, 85), Касорла (Мойсес Гомес, 46), Замбо-Ангисса, Чуквуэзе, Пако Алькасер (Морланес, 70), Бакка (Жерар Морено, 60).

Мальорка: Рейна, Раильо, Гамес, Вальент (Трайковски, 67), Седлар, Посо (Састре, 85), Баба, Кубо (Будимир, 60), Фебас (Севилья, 67), Лаго Джуниор (Чаваррия, 85), Эрнандес.

Предупреждения: Седлар (5), Альберто Морено (18), Гамес (27), Альбиоль (45), Пау Торрес (45), Фебас (62), Раильо (65).