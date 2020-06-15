Барселона заинтересована в приобретении вратаря Спортинга

Голкипер может составить конкуренцию в клубе.

Руководство Барселоны заинтересовалось приобретением вратаря Спортинга Луиша Машимиану, об этом сообщает A Bola.

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По информации источника, представители каталонского клуба активно следят за прогрессом 21-летнего игрока, который возможно составит конкуренцию для основного вратаря “сине-гранатовых“ Марка-Андре тер Штегена.

Отмечается, что услугами голкипера также интересуется Милан, который готов заплатить за португальца 20 миллионов евро.

Действующий контракт Машимиану со Спортингом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что у Барселоны нет денег на летние трансферы.