Сетьен: Барселона рассчитывает на Гризманна
Француз важный игрок стартового состава.
Главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился мнением об игре Антуана Гризманна в каталонском клубе.
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“Позиции Гризманна не обсуждаются. Как только пришел я и мой штаб, то Антуан играл почти во всех матчах. Дело в том, что сейчас есть возможность выпустить больше игроков, больше игрового времени.
Все футболисты разные. Мы будем смотреть как будет развиваться конкуренция и что нужно команде в определенный момент. Гризманн - прекрасный игрок, мы рассчитываем на него как на игрока стартового состава. Он важен для команды“, - приводит слова Сетьена Sport.es.
Ранее Ла Лига отстранила игрока Барселоны от тренировок с командой из-за нарушения протокола.
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