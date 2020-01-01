Севилья потеряла очки в матче с Леванте

В конце встречи Диего Карлос отметился автоголом.

Севилья не смогла удержать победу над Леванте в рамках 29 тура чемпионата Испании. Сначала Де Йонг открыл счет в матче, но в конце второго тайма Диего Карлос забил мяч в свои ворота.

Леванте - Севилья 1:1

Голы: Диего Карлос, 87 - Де Йонг, 46

Леванте: Фернандес - Коке (Мирамон, 61), Везу, Гонсалес, Тоно (Клерк, 87) - Рочина (Эрнани, 72), Мелеро, Вукчевич (Бардхи, 61), Кампанья - Моралес (Леон, 72), Майорал

Севилья: Вацлик - Навас, Кунде, Карлос, Эскудеро - Хордан (Фернандо, 65), Гудель, Банега (Торрес, 63) - Окампос (Регилон, 84), Де Йонг (Эн-Несири), Эль Хаддади (Сусо, 63)

Предупреждение: Рочина - Хордан

На данный момент Севилья с 51 пунктом в активе расположилась на третьем месте в чемпионате Испании. Леванте, в свою очередь, занимает 12 место с 35 очками.