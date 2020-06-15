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Модрич: Реалу не хватает Роналду и его характера

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Хорват отметил, что его бывший одноклубник всегда готов прийти на помощь.
Лука Модрич и Криштиану Роналду
Лука Модрич и Криштиану Роналду
Getty Images

Полузащитник Реала Лука Модрич высказался о своем бывшем партнере по команде Криштиану Роналду.

“Я думаю, что говорить о Роналду как об игроке - это тривиально. Он один из лучших в истории.

Нам в Реале не хватает его голов и его характера. Криштиану всегда хочет побеждать и он всегда нас мотивировал. Кроме того, у него есть большое сердце и он всегда готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается“, - приводит слова Модрича La Gazzetta dello Sport.

Ранее Модрич рассказал, как Моуринью едва не довел Роналду до слез.

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Теги: футбол, Лука Модрич, Реал, Ла Лига, чемпионат Испании
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Комментариев (1)
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БЕЗУМЕЦ+    15.06.2020, 21:24
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ+
Модрич, Роналду, Блохин, Заваров, Беланов, Шевченко, Кипиани, даже сепар Газаев..., Гаттузо, это те футболисты, которые есть украшением футбола. Это те, кто жил футболом.
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