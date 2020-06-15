Модрич: Реалу не хватает Роналду и его характера

Хорват отметил, что его бывший одноклубник всегда готов прийти на помощь.

Полузащитник Реала Лука Модрич высказался о своем бывшем партнере по команде Криштиану Роналду.

“Я думаю, что говорить о Роналду как об игроке - это тривиально. Он один из лучших в истории.

Нам в Реале не хватает его голов и его характера. Криштиану всегда хочет побеждать и он всегда нас мотивировал. Кроме того, у него есть большое сердце и он всегда готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается“, - приводит слова Модрича La Gazzetta dello Sport.

Ранее Модрич рассказал, как Моуринью едва не довел Роналду до слез.