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Касильяс снял свою кандидатуру с выборов президента Федерации футбола Испании

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Голкипер хочет принимать участие в честном избирательном процессе.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Экс-вратарь Реала и сборной Испании Икер Касильяс заявил, что не будет принимать участие в выборах на должность главы Федерации футбола Испании.

“Сообщаю, что не буду участвовать в предстоящих выборах RFEF. Основная причина - социальная, экономическая и эпидемиологическая ситуация, которая сложилась в Испании. Выборы отошли на второй план.

Я не закрываю дверь насовсем. Я хотел честного, прозрачного и настоящего избирательного процесса, но выбор был сделан в пользу другого пути“, - написал Касильяс на своей странице в Twitter

Напомним, в мае 2019 года Икер Касильяс перенес инфаркт на тренировке Порту. В феврале 2020 года испанец объявил о намерении завершить карьеру футболиста.

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Теги: футбол, Икер Касильяс, Федерация футбола Испании
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