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Петраков: Если Зидан даст шанс Лунину, то он сожрет Куртуа

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Специалист верит в успеха вратаря.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/lunin_andrey/

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Петраков поделился мнением о будущем Андрея Лунина в мадридском Реале.

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“Кричал ли я на Лунина? Было. Он ко мне подходил потом: “Васильевич, я не такой. Если вы подумали, что я стал пижоном. Не стану никогда таким пижоном, не подумайте“.

Если же Зидан возьмет Лунина в команду и доверится ему, дав шанс, то Андрей сожрет Куртуа. Я в этом уверен. Он очень серьезный парень. Настолько отрабатывает. Он его сожрет“, - заявил Петраков в интервью Профутбол.

Ранее Петраков признался, что не получил ни одного предложения после победного чемпионата мира с U-20.

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Теги: Александр Петраков, футбол
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