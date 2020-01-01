Лунин: Переходил в Реал не для того, чтобы всю карьеру в арендах провести

Вратарь Реал Овьедо Андрей Лунин, который принадлежат Реалу, прокомментировал слухи о возможном возвращении в мадридский клуб.

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“Как реагирую на такие новости? Никак. Это все создается прессой. Аренда в Вальядолид сделала меня морально сильнее. В Овьедо есть доверие клуба, тренеров, хорошего коллектива. Это делает меня сильнее как вратаря, футболиста на поле.

Переходил в Реал не для того, чтобы всю карьеру в арендах провести, а чтобы играть в мадридском клубе.. Все покажет практика. Если клуб и тренер доверят вернуться“, - рассказал Лунин в интервью Профутболу.

В текущем сезоне Лунин провел 10 матчей за Реал Овьедо, в которых он пропустил 10 голов и сыграл два поединка “на ноль“.

Ранее Реал отказался продавать своего таланта за 110 млн евро.