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Лунин: Переходил в Реал не для того, чтобы всю карьеру в арендах провести

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Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com/RealOviedo

Вратарь Реал Овьедо Андрей Лунин, который принадлежат Реалу, прокомментировал слухи о возможном возвращении в мадридский клуб.

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“Как реагирую на такие новости? Никак. Это все создается прессой. Аренда в Вальядолид сделала меня морально сильнее. В Овьедо есть доверие клуба, тренеров, хорошего коллектива. Это делает меня сильнее как вратаря, футболиста на поле.

Переходил в Реал не для того, чтобы всю карьеру в арендах провести, а чтобы играть в мадридском клубе.. Все покажет практика. Если клуб и тренер доверят вернуться“, - рассказал Лунин в интервью Профутболу.

В текущем сезоне Лунин провел 10 матчей за Реал Овьедо, в которых он пропустил 10 голов и сыграл два поединка “на ноль“.

Ранее Реал отказался продавать своего таланта за 110 млн евро.

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Теги: Андрей Лунин, Реал Мадрид, Ла Лига, Реал Овьедо, футбол, чемпионат Испании
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