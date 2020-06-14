Зидан: Второй тайм оказался сложным для нас

"Сливочные" добыли победу над Эйбаром.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мнением о победе над Эйбаром (3:1) в рамках 28-го тура чемпионата Испании.

“Новые условия абсолютно другие, но мы должны адаптироваться. Во втором тайме нам было сложно. Не знаю, в чем было дело, возможно, в физической форме. Но у нас есть три очка, что очень важно.

Первый тайм получился очень сильным. Мы могли выиграть 3:0, но, возможно, во втором тайме немного расслабились. Нам необходимо было произвести замены.

Карвахаль повредил лодыжку, Рамос чувствовал дискомфорт в мышце, Азар давно не играл. Но не думаю, что замены повлияли на ход встречи“, - цитирует Зидана Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Эйбар.