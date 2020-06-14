Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зидан: Второй тайм оказался сложным для нас

Комментариев: 0
"Сливочные" добыли победу над Эйбаром.
Зинедин Зидан
Зинедин Зидан
Getty Images

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился мнением о победе над Эйбаром (3:1) в рамках 28-го тура чемпионата Испании.

“Новые условия абсолютно другие, но мы должны адаптироваться. Во втором тайме нам было сложно. Не знаю, в чем было дело, возможно, в физической форме. Но у нас есть три очка, что очень важно.

Первый тайм получился очень сильным. Мы могли выиграть 3:0, но, возможно, во втором тайме немного расслабились. Нам необходимо было произвести замены.

Карвахаль повредил лодыжку, Рамос чувствовал дискомфорт в мышце, Азар давно не играл. Но не думаю, что замены повлияли на ход встречи“, - цитирует Зидана Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Эйбар.

Поделись:
Теги: Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь