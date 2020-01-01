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Реал - Эйбар 3:1 видео голов и обзор матча Ла Лига

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"Сливочные" уверенно взяли три очка.

Реал - Эйбар: видео голов и обзор матча
Реал - Эйбар: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 28-го тура чемпионата Испании мадридский Реал добыл комфортную победу над Эйбаром.

“Сливочные“ трижды поразили ворота гостей в первом тайме, что позволило чувствовать себя комфортно дальше. Эйбар, в свою очередь, сумели лишь однажды забить во втором тайме. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Реал - Эйбар:

Реал - Эйбар 3:1
Голы: Кроос, 4, Рамос, 30, Марсело, 37 - Бигас, 60

Реал: Куртуа - Карвахаль (Менди, 46), Варан, Рамос (Милитан, 61), Марсело - Модрич (Вальверде, 84), Каземиро, Кроос - Родриго (Бэйл, 61), Бензема, Азар (Винисиус, 61)

Эйбар: Дмитрович - Корреа, Оливейра, Арбилья (Бургос, 84), Рафа (Бигас, 57) - Кристофоро, Альварес - Орельяна (Педро Леон, 57), Экспосито, Де Бласис (Инуи, 78) - Кике (Энрич, 57)

Предупреждения: Каземиро - Кристофоро

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Теги: Реал Мадрид, Эйбар, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол, видео голов, обзор матча
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