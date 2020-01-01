Реал уверенно обыграл Эйбар

"Сливочные" обеспечили победу в первом тайме.

В первом матче после возобновления чемпионата Испании мадридский Реал добыл уверенную победу над Эйбаром (3:1).

“Сливочные“ установили комфортный счет еще в первом тайме, забив три гола. После перерыва команды перестали остро атаковать, но это не помешало Эйбару забить гол престижа.

Реал - Эйбар 3:1

Голы: Кроос, 4, Рамос, 30, Марсело, 37 - Бигас, 60

Реал: Куртуа - Карвахаль (Менди, 46), Варан, Рамос (Милитан, 61), Марсело - Модрич (Вальверде, 84), Каземиро, Кроос - Родриго (Бэйл, 61), Бензема, Азар (Винисиус, 61)

Эйбар: Дмитрович - Корреа, Оливейра, Арбилья (Бургос, 84), Рафа (Бигас, 57) - Кристофоро, Альварес - Орельяна (Педро Леон, 57), Экспосито, Де Бласис (Инуи, 78) - Кике (Энрич, 57)

Предупреждения: Каземиро - Кристофоро