Симеоне: Каждый матч для Атлетико превращается в финал

Мадридский клуб потерял очки.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал ничью против Атлетик Бильбао (1:1) в рамках чемпионата Испании.

Читай также: Коста поддержал футболистку Атлетико, борющейся с раком

“Сегодня каждый хотел победить. Первые десять минут мы хорошо начали, но потом Атлетик лучше себя позиционировал и не давал нам атаковать.

Мы должны цепляться за те моменты, которые у нас есть. Любой результат, кроме победы, огорчает. Мы должны на каждый матч выходить с желанием победить, иначе какой смысл играть.

Каждый матч для Атлетико превращается в финал. Нужно смириться с плотным графиком и делать все для того, чтобы игроки избежали травм. В последних десяти матчах нам предстоит выполнить фантастическую задачу“, - цитирует Симеоне Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетик - Атлетико.