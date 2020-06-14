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Симеоне: Каждый матч для Атлетико превращается в финал

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Мадридский клуб потерял очки.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне прокомментировал ничью против Атлетик Бильбао (1:1) в рамках чемпионата Испании.

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“Сегодня каждый хотел победить. Первые десять минут мы хорошо начали, но потом Атлетик лучше себя позиционировал и не давал нам атаковать.

Мы должны цепляться за те моменты, которые у нас есть. Любой результат, кроме победы, огорчает. Мы должны на каждый матч выходить с желанием победить, иначе какой смысл играть.

Каждый матч для Атлетико превращается в финал. Нужно смириться с плотным графиком и делать все для того, чтобы игроки избежали травм. В последних десяти матчах нам предстоит выполнить фантастическую задачу“, - цитирует Симеоне Marca.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетик - Атлетико.

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Теги: Диего Симеоне, Атлетико Мадрид, Атлетик Бильбао, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
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