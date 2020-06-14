Капитан Альбасете: Зозуля делал жесты, которые провоцируют людей

На команду эта ситуация не повлияла.

Вратарь Альбасете Томеу Надаль поделился мнением о конфликте Романа Зозули и ультрас Райо Вальекано.

“Я не считаю, что эта ситуация повлияла на раздевалку нашей команды. Мы были в неприятной ситуации, в которую не хотелось бы попадать. Матч был прерван не потому, что Альбасете отказался играть, а, как говорится в отчете рефери, ведь глава службы безопасности стадиона не мог ее нам гарантировать.

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Решение о приостановки матча было за полицией и службы безопасности стадиона. Нам ничего не оставалось делать. Мы хотели играть, но если нам говорят, что игрокам не гарантируют безопасность, то нужно прекращать играть.

Все это повлияло на Зозулю. Он делал жесты, которые не должен был делать, провоцируя людей. Но нужно понимать, что все мы люди, и бывают ситуации, которые действуют на нас. На эмоциях мы можем сделать то, чего не стоило бы делать.

Тогда он поддался на провокацию, на которую не должен был поддаваться. Но об этой ситуации нужно забыть. Никому она не понравилась. Надеюсь, такого больше не случится“, - заявил вратарь в интервью для Sport.

Напомним, что болельщики Райо Вальекано снова оскорбили Зозулю.