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Коста поддержал футболистку Атлетико, борющейся с раком

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Спортсменке удалили опухоль головного мозга.
Диего Коста
Диего Коста
Getty Images

В первом матче после возобновления чемпионата Испании мадридский Атлетико сыграл вничью с Атлетиком Бильбао (1:1).

Автором забитого мяча в составе “матрасников“ стал форвард Диего Коста. Испанец, празднуя гол, поднял над своей головой футболку женской команды Атлетико Вирджинии Торесилья.

“У меня нет слов ... ТЫ ВЕЛИКОЛЕПЕН!! Спасибо от всего сердца!!“, - написала спортсменка в Twitter.

В мае Торресилья сообщила, что у нее диагностирована раковая опухоль головного мозга. Ей сделали операцию, которая прошла успешна. Сейчас 21-летняя девушка продолжает восстанавливаться.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетик - Атлетико.

Ранее сообщалось, что сестра Гаттузо умерла в 37-летнем возрасте.

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Теги: Диего Коста, Атлетико Мадрид, футбол, болезнь
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