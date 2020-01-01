Атлетик - Атлетико 1:1 видео голов и обзор матча Ла Лиги

Команды не выявили победителя.

Атлетик - Атлетик: видео голов и обзор матча Getty Images

В матче 28-го тура Ла Лиги Атлетик Бильбао на своем поле принимал мадридский Атлетико.

Счет в матче был открыт на 37-й минуте. “Баски“ вышли вперед благодаря голу Муньяина. “Матрасники“ моментально сравняли счет, забив спустя две минуты. Автором забитого мяча стал Диего Коста.

Во втором тайме команды не сумели поразить ворота, закончив матч результативной ничьей.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетик - Атлетико:

Атлетик - Атлетико 1:1

Голы: Муньяин, 37 - Коста, 39

Атлетик: Симон - Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче (Нуньес, 82) - Лопес (Весга, 64), Д. Гарсия, Муньяин (Де Маркос, 83) - Вильямс (Кодро, 90+1), Р. Гарсия, Кордоба (Санкет, 64).



Атлетико: Облак - Триппьер (Ариас, 63), Хименес, Савич, Лоди - Коке (Эррера, 78), Льоренте (Корреа, 67), Партей, Сауль - Коста (Лемар, 63), Феррейра Карраско (Мората, 62).

Предупреждения: Муньяин, Вильямс, Мартинес.