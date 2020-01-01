Атлетико потерял очки в Бильбао

Команды разошлись миром.

В рамках 28-го тура мадридский Атлетико на выезде потерял очки в матче с Атлетик Бильбао.

Счет в матче открыли хозяева на 37-й минуте, когда Муниаин поразил ворота Облака. Однако “матрасники“ моментально ответили. Диего Коста спустя две минуты уже восстановил ничейный результат.

Во втором тайме команды показали равную игру, доведя матч до результативной ничьи.

Атлетик - Атлетико 1:1

Голы: Муньяин, 37 - Коста, 39

Атлетик: Симон - Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче (Нуньес, 82) - Лопес (Весга, 64), Д. Гарсия, Муньяин (Де Маркос, 83) - Вильямс (Кодро, 90+1), Р. Гарсия, Кордоба (Санкет, 64).



Атлетико: Облак - Триппьер (Ариас, 63), Хименес, Савич, Лоди - Коке (Эррера, 78), Льоренте (Корреа, 67), Партей, Сауль - Коста (Лемар, 63), Феррейра Карраско (Мората, 62).

Предупреждения: Муньяин, Вильямс, Мартинес.