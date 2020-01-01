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Сетьен: С Мальоркой мы играли не на полную мощность, но победа была для нас очень важной

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Наставник каталонцев остался доволен своими подопечными.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал победу над Мальоркой (4:0) в рамках 28 тура чемпионата Испании.

“Мы играли хорошо в большинстве отрезков игры. Я доволен.

Мы играли не на полную мощность, но это был хороший старт в оставшейся части сезона. Мы проходим через период неопределенности, но победа в этом матче была для нас очень важной“, - отметил специалист в комментарии El Chiringuito.

Смотрите также видео голов и обзор матча Мальорка - Барселона.

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Теги: футбол, Кике Сетьен, Барселона, Мальорка, чемпионат Испании, Ла Лига
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