Сетьен: С Мальоркой мы играли не на полную мощность, но победа была для нас очень важной

Наставник каталонцев остался доволен своими подопечными.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен прокомментировал победу над Мальоркой (4:0) в рамках 28 тура чемпионата Испании.

“Мы играли хорошо в большинстве отрезков игры. Я доволен.

Мы играли не на полную мощность, но это был хороший старт в оставшейся части сезона. Мы проходим через период неопределенности, но победа в этом матче была для нас очень важной“, - отметил специалист в комментарии El Chiringuito.

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