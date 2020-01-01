Мальорка - Барселона 0:4 видео голов и обзор матча Ла Лиги

Каталонцы одержали разгромную победу в первом матче после перерыва в чемпионате.

Мальорка - Барселона: видео голов и обзор матча Getty Images Барселона победила Мальорку в первом матче после возобновления сезона. Каталонцы забили четыре безответных гола в ворота соперника. Точные удары на счету Видаля, Брайтвейт, Альбы и Месси. Вашему вниманию видео голов и обор матча Мальорка - Барселона: Мальорка - Барселона 0:4

Голы: Видаль, 2, Брайтвейта, 37, Альба, 80, Месси, 90+4 Мальорка: Рейна - Посо, Вальент, Раильо, Састре (Гамес, 46) - Дани Родригес, Севилья (Салибур, 85), Педраса (Баба, 57), Кубо - Кучо (Лаго, 46), Будимир (Пратс, 85) Барселона: Тер Штеген - Роберто (Семеду, 71), Пике, Араухо, Альба - Де Йонг (Фирпо, 85), Бускетс (Артур, 71), Видаль (Ракитич, 46) - Месси, Брайтвейт, Гризманн (Суарес, 57) Предупреждения: Родригес - Видаль, Альба

Александра Колесникова