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Мальорка - Барселона 0:4 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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Каталонцы одержали разгромную победу в первом матче после перерыва в чемпионате.

Мальорка - Барселона: видео голов и обзор матча
Мальорка - Барселона: видео голов и обзор матча
Getty Images

Барселона победила Мальорку в первом матче после возобновления сезона.

Каталонцы забили четыре безответных гола в ворота соперника. Точные удары на счету Видаля, Брайтвейт, Альбы и Месси.

Вашему вниманию видео голов и обор матча Мальорка - Барселона:

Мальорка - Барселона 0:4
Голы: Видаль, 2, Брайтвейта, 37, Альба, 80, Месси, 90+4

Мальорка: Рейна - Посо, Вальент, Раильо, Састре (Гамес, 46) - Дани Родригес, Севилья (Салибур, 85), Педраса (Баба, 57), Кубо - Кучо (Лаго, 46), Будимир (Пратс, 85)

Барселона: Тер Штеген - Роберто (Семеду, 71), Пике, Араухо, Альба - Де Йонг (Фирпо, 85), Бускетс (Артур, 71), Видаль (Ракитич, 46) - Месси, Брайтвейт, Гризманн (Суарес, 57)

Предупреждения: Родригес - Видаль, Альба

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Теги: футбол, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, видео голов, обзор матча
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