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Во время матча Мальорка - Барселона на поле выбежал фанат в футболке Месси

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Болельщик сумел проникнуть на футбольное поле, несмотря на то, что поединки проходят при пустых трибунах.
Болельщик на матче Мальорка - Барселона
Болельщик на матче Мальорка - Барселона
Getty Images

Во время матча между Мальоркой и Барселоной в рамках 28 тура чемпионата Испании произошел интересный инцидент. 

Несмотря на то, что поединок проходил без зрителей, во втором тайме на поле выбежал болельщик. Парень с фамилией Лионеля Месси на футболке даже успел сделать селфи перед тем, как его увели с поля.

Отметим, что матч завершился со счетом 0:4 в пользу Барселоны.

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Теги: футбол, Барселона, чемпионат Испании, Ла Лига
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