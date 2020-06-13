Во время матча Мальорка - Барселона на поле выбежал фанат в футболке Месси
Болельщик сумел проникнуть на футбольное поле, несмотря на то, что поединки проходят при пустых трибунах.
Во время матча между Мальоркой и Барселоной в рамках 28 тура чемпионата Испании произошел интересный инцидент.
Несмотря на то, что поединок проходил без зрителей, во втором тайме на поле выбежал болельщик. Парень с фамилией Лионеля Месси на футболке даже успел сделать селфи перед тем, как его увели с поля.
😳 ¿Partido a puerta cerrada? ¡NO importa!— Diario SPORT (@sport) June 13, 2020
📲 Salta un espontáneo para hacerse selfies con los jugadores del Barça
😅
pic.twitter.com/GdYaw97ZE8
Отметим, что матч завершился со счетом 0:4 в пользу Барселоны.
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