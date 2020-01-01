Сельта - Вильярреал 0:1 видео гола и обзор матча Ла Лиги
Гости добыли минимальную победу над соперником.
Вильярреал обыграл Сельту в рамках 28 тура чемпионата Испании. Автором единственного гола стал Тригерос.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Сельта - Вильярреал:
Сельта - Вильярреал 0:1
Гол: Тригерос, 90+1.
Сельта: Бланко - Мальо (Денис Суарес, 83), Мурильо, Араухо, Оласа - Пап Диоп (Айду, 46), Брадарич, Рафинья (Систо, 59) - Мина (Смолов, 81), Яго Аспас, Хуан Эрнандес (Йокушлу, 46).
Вильярреал: Асенхо - Гаспар, Аоьбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено - Ангисса, Иборра (Тригерос, 67), Касорла (Бакка, 58) - Жерар Морено (Чуквезе, 58), Алькасер (Онтиверос, 81), Мои Гомес (Морланес, 81).
Предупреждения: Диоп - Иборра.
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