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Сельта - Вильярреал 0:1 видео гола и обзор матча Ла Лиги

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Гости добыли минимальную победу над соперником.

Сельта - Вильярреал: видео гола и обзор матча
Сельта - Вильярреал: видео гола и обзор матча
Getty Images

Вильярреал обыграл Сельту в рамках 28 тура чемпионата Испании. Автором единственного гола стал Тригерос.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Сельта - Вильярреал:

Сельта - Вильярреал 0:1
Гол: Тригерос, 90+1.

Сельта: Бланко - Мальо (Денис Суарес, 83), Мурильо, Араухо, Оласа - Пап Диоп (Айду, 46), Брадарич, Рафинья (Систо, 59) - Мина (Смолов, 81), Яго Аспас, Хуан Эрнандес (Йокушлу, 46).

Вильярреал: Асенхо - Гаспар, Аоьбиоль, Пау Торрес, Альберто Морено - Ангисса, Иборра (Тригерос, 67), Касорла (Бакка, 58) - Жерар Морено (Чуквезе, 58), Алькасер (Онтиверос, 81), Мои Гомес (Морланес, 81).

Предупреждения: Диоп - Иборра. 

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Теги: футбол, Сельта, Вильярреал, видео голов, обзор матча, чемпионат Испании, Ла Лига
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