Эспаньол - Алавес. 2:0 видео голов и обзор матча Ла Лиги
Эспаньол одержал домашнюю победу над Алавесом в рамках 28-го тура чемпионата Испании.
Гости с 19-й минуте встречи играли вдесятером, после того как красную карточку заработал голкипер Пачеко. Численное преимущество позволило каталонскому клубу отправить два мяча в ворота соперника.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Эспаньол - Алавес:
Эспаньол - Алавес 2:0
Голы: Эспиноса, 45+3, Ву Лей, 47.
Эспаньол: Ойер - Хави Лопес, Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила - Мелендо (Варгас, 78), Давид Лопес, Марк Рока, Эмбарба (Дардер, 52) - Ву Лей (де Томас, 51), Кальери.
Алавес: Пачеко - Химо, Лагвардия, Эли (Пина, 56), Рубен Дуарте - Агиррегабирия, Фейса (Риоха, 55), Камараса, Эдгар Мендес (Хименес, 21) - Берк, Алейш Видаль (Понс, 46).
Предупреждения: Эмбарба, Ву Лей, де Томас, Кальери - Лагвардия, Риоха, Берк.
Удаление: Пачеко (19).
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