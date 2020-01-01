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Эспаньол - Алавес. 2:0 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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Каталонский клуб уверенно обыграл соперника на своем поле.

Эспаньол - Алавес: видео голов
Эспаньол - Алавес: видео голов
Getty Images

Эспаньол одержал домашнюю победу над Алавесом в рамках 28-го тура чемпионата Испании.

Гости с 19-й минуте встречи играли вдесятером, после того как красную карточку заработал голкипер Пачеко. Численное преимущество позволило каталонскому клубу отправить два мяча в ворота соперника.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Эспаньол - Алавес:

Эспаньол - Алавес 2:0
Голы: Эспиноса, 45+3, Ву Лей, 47.

Эспаньол: Ойер - Хави Лопес, Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила - Мелендо (Варгас, 78), Давид Лопес, Марк Рока, Эмбарба (Дардер, 52) - Ву Лей (де Томас, 51), Кальери.

Алавес: Пачеко - Химо, Лагвардия, Эли (Пина, 56), Рубен Дуарте - Агиррегабирия, Фейса (Риоха, 55), Камараса, Эдгар Мендес (Хименес, 21) - Берк, Алейш Видаль (Понс, 46).

Предупреждения: Эмбарба, Ву Лей, де Томас, Кальери - Лагвардия, Риоха, Берк.

Удаление: Пачеко (19).

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Теги: Эспаньол, Алавес, чемпионат Испании по футболу, видео голов, обзор матча, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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