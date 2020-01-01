Легенда Реала сравнил Азара с самолетом
Экс-футболист мадридского Реала и сборной Испании Альваро Арбелоа поделился мнением о полузащитнике “сливочных“ Эдене Азара.
“Азар вернулся. Он словно самолет. Реал с Азаром сможет выиграть огромное количество матчей.
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В поединке против Эйбара Зидан не станет менять состав. Но мне кажется, что со временем Зидан будет делать три или четыре изменения в каждой игре“, - отметил испанец.
Также Арбелоа поделился мнением о ситуации Марко Асенсио в Реале.
“Я считаю, что Реалу нужно заботиться об Асенсио. Марко должен получать игровое время. Ему необходимо давать минуты понемногу. С Асенсио нужно быть осторожнее, чем с Азаром“, - цитирует Альваро Goal со ссылкой на Real Madrid TV.
Ранее Реал отказался продавать своего таланта за 110 млн евро.
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