Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Валенсия - Леванте 1:1 видео голов и обзор матча Ла Лиги

Комментариев: 0
Команды выдали фееричную концовку.

Валенсия - Леванте: видео голов и обзор матча
Валенсия - Леванте: видео голов и обзор матча
valenciacf.com

В рамках 28-го тура чемпионата Испании Валенсия сыграла в результативную ничью дома против Леванте.

“Летучие мыши“ сумели открыть счет в матче аж на 90-й минуте благодаря голу Родриго Морено. Казалось бы, что победа в руках хозяев, однако Леванте сравняли счет на 8-й компенсированной минуте. Гонсало Мелер уверенно реализовал пенальти.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Валенсия - Леванте:

Валенсия - Леванте 1:1 
Голы: Родриго Морено, 90 - Мелеро, 90+8 (пен.)

Валенсия: Силлессен, Флоренци (Васс, 57), Диакаби, Гайя, Гильямон, Парехо, Коклен, Гедеш (Черышев, 87), Солер (Ферран Торрес, 68), Макси Гомес (Гамейро, 56), Родриго

Леванте: Фернандес, Постиго, Клерк, Везу, Мирамон, Рочина (Мелеро, 61), Кампанья (Мартинес, 84), Барди (Тоньо, 74), Вукчевич (Радоя, 74), Рохер Марти, Моралес (Майораль, 60)

Предупреждения: Гильямон, Рохер Марти, Мирамон, Вукчевич

Удален: Рохер Марти, 74. 

Поделись:
Теги: Валенсия, Леванте, чемпионат Испании, Ла Лига, видео голов, обзор матча, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь