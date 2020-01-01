Валенсия - Леванте 1:1 видео голов и обзор матча Ла Лиги
В рамках 28-го тура чемпионата Испании Валенсия сыграла в результативную ничью дома против Леванте.
“Летучие мыши“ сумели открыть счет в матче аж на 90-й минуте благодаря голу Родриго Морено. Казалось бы, что победа в руках хозяев, однако Леванте сравняли счет на 8-й компенсированной минуте. Гонсало Мелер уверенно реализовал пенальти.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Валенсия - Леванте:
Валенсия - Леванте 1:1
Голы: Родриго Морено, 90 - Мелеро, 90+8 (пен.)
Валенсия: Силлессен, Флоренци (Васс, 57), Диакаби, Гайя, Гильямон, Парехо, Коклен, Гедеш (Черышев, 87), Солер (Ферран Торрес, 68), Макси Гомес (Гамейро, 56), Родриго
Леванте: Фернандес, Постиго, Клерк, Везу, Мирамон, Рочина (Мелеро, 61), Кампанья (Мартинес, 84), Барди (Тоньо, 74), Вукчевич (Радоя, 74), Рохер Марти, Моралес (Майораль, 60)
Предупреждения: Гильямон, Рохер Марти, Мирамон, Вукчевич
Удален: Рохер Марти, 74.
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