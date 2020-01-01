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Гранада вырвала победу над Хетафе

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Гранада сумела выиграть в своем первом поединке после длительной паузы.
Гранада обыграла Хетафе
Гранада обыграла Хетафе
Getty Images

В Испании стартовал 28-й тур чемпионата страны по футболу, который стал первым после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В рамках тура Гранада на своем поле принимала Хетафе, и не без проблем сумела обыграть соперника. Фернандес оформил дубль, поразив ворота на 70-й и 79-й минутах, принеся своей команде три очка.

Гранада - Хетафе 2:1
Голы: Фернандес, 70, 79 - Тимор, 20

Гранада: Руй Силва, Херман Санчес, Нева, Дуарте, Фулькье (Вико, 46), Эррера (Жил Диаш, 70), Гоналон (Этеки, 59), Мачис (Вальехо, 85), Диас, Сольдадо (Антоньин, 70), Фернандес

Хетафе: Сория, Ньом (Ндиайе, 84), Эчейта, Суарес, Кукурелья (Кенеди, 78), Этебо, Тимор (Дуро, 85), Джене, Оливера, Дейверсон (Анхель Родригес, 60), Молина

Предупреждения: Диас, Фернандес, Эчейта, Сольдадо, Гоналон, Этебо, Эррера, Дуро, Суарес, Херман Санчес. 

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Теги: Гранада, Хетафе, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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